THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MILWAUKEE/SULLIVAN HAS EXTENDED THE
* FLOOD WARNING FOR...
LAFAYETTE COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
GREEN LAKE COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
FOND DU LAC COUNTY IN EAST CENTRAL WISCONSIN...
IOWA COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
MARQUETTE COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
WASHINGTON COUNTY IN SOUTHEASTERN WISCONSIN...
JEFFERSON COUNTY IN SOUTHEASTERN WISCONSIN...
SHEBOYGAN COUNTY IN EAST CENTRAL WISCONSIN...
DODGE COUNTY IN SOUTHEASTERN WISCONSIN...
GREEN COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
COLUMBIA COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
ROCK COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
SAUK COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
DANE COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
* UNTIL 345 PM CDT SATURDAY.
* EMERGENCY MANGEMENT AND DISPATCH REPORTS NUMEROUS ROADS CONTINUE
TO BE CLOSED DUE TO FLOODING. RIVERS AND STREAMS ARE STILL RISING
IN MANY AREAS. SOME ICE JAMS ARE ALSO OCCURING CAUSING FLOODING IN
SOME AREAS.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
MADISON, JANESVILLE, SHEBOYGAN, FOND DU LAC, BELOIT, WEST BEND, SUN
PRAIRIE, FITCHBURG, WATERTOWN, MIDDLETON, BEAVER DAM, WHITEWATER,
HARTFORD, STOUGHTON, FORT ATKINSON, WAUNAKEE, BARABOO, WAUPUN,
MONROE AND VERONA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE
DANGERS OF FLOODING.
A FLOOD WARNING MEANS THAT FLOODING IS IMMINENT OR OCCURRING. ALL
INTERESTED PARTIES SHOULD TAKE NECESSARY PRECAUTIONS IMMEDIATELY.
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