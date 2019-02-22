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David Wise

WisOpinion.com Insiders Scott Jensen and Chuck Chvala weigh in on a middle-class tax cut in this week's "2 Minute Take."  

Jensen, a Republican, was a member of the Wisconsin Assembly from 1992-2006, majority leader in 1994-1995, and speaker from 1995-2002. Chvala, a Democrat, is a former Wisconsin Senate majority leader. He was in the Senate from 1985-2003.

Click here to watch WisOpinion's video. 

This video is sponsored by Michael Best Strategies and the Wisconsin Counties Association.

 

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