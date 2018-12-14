...DENSE FOG ACROSS SOUTHERN WISCONSIN...
...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 11 AM CST THIS MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MILWAUKEE/SULLIVAN HAS ISSUED A
DENSE FOG ADVISORY...WHICH IS IN EFFECT UNTIL 11 AM CST THIS
MORNING.
* TIMING...THROUGH LATE MORNING.
* VISIBILITY...1/4 MILE OR LESS.
* IMPACTS...REDUCED VISIBILITIES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE
REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. IF DRIVING...SLOW DOWN...
USE YOUR HEADLIGHTS...AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.
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