...DANGEROUS COLD PERSISTS THROUGH TONIGHT...
A SURGE OF HISTORICALLY COLD AIR CONTINUES TO SETTLE OVER
SOUTHERN WISCONSIN THIS MORNING. WIND CHILLS HAVE FALLEN TO
BETWEEN 45 AND 55 DEGREES BELOW ZERO THIS MORNING. ONLY A SLIGHT
RECOVERY IS EXPECTED LATER TODAY.
TAKE THE COLD SERIOUSLY. FROSTBITE CAN OCCUR IN AS LITTLE AS
5 MINUTES. AVOID GOING OUTSIDE FOR ANY LENGTH OF TIME. IF YOU
MUST TRAVEL, BE AWARE THAT BLOWING AND DRIFTING SNOW HAS CAUSED
SNOW COVERED OR ICY ROADWAYS IN MANY LOCATIONS. STAY SAFE, STAY
INDOORS.
...WIND CHILL WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CST
THURSDAY...
* WHAT...DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS. WIND CHILLS AROUND 45
DEGREES BELOW ZERO THIS MORNING WILL ONLY IMPROVE SLIGHTLY TO
AROUND 35 BELOW ZERO THIS AFTERNOON. WIND CHILLS THEN FALL BACK
TO 40 TO 50 BELOW ZERO TONIGHT AND THURSDAY MORNING.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTH CENTRAL WISCONSIN.
* WHEN...UNTIL 10 AM CST THURSDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...THE DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS COULD
CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 5 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WIND CHILL WARNING MEANS THE COMBINATION OF VERY COLD AIR AND
THE WIND WILL CREATE DANGEROUSLY LOW WIND CHILL VALUES. FROSTBITE
CAN OCCUR QUICKLY AND EVEN HYPOTHERMIA OR DEATH IF PRECAUTIONS
ARE NOT TAKEN.
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