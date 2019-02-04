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The Capital Times invited the candidates in primary races for Madison mayor, Madison School Board, and Madison City Council (Districts 3, 12, 13, 15) to write op/eds making their cases for why voters should choose them in the Feb. 19 primary. Today we run op/eds by candidates for City Council District 13 on the city's near west side.

Click on the District 13 candidate's name to read his column.

Martin (Tag) Evers

David Hoffert

Justin Kirchen

Lee Lazar

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