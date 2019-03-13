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The Capital Times invited the candidates in races for Madison mayor, Madison School Board, and Madison City Council to write op/eds making their cases for why voters should choose them in the spring election April 2. Today we run op/eds by candidates for Madison School Board Seat 4. 

Click on the candidate's name to read his or her column.

David Blaska

Ali Muldrow

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