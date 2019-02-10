...POTENTIAL FOR WINTER STORM MONDAY NIGHT INTO TUESDAY EVENING...
.A LOW PRESSURE SYSTEM WILL TRACK SOUTHEAST OF WISCONSIN AND BRING
A SWATH OF SNOW ACROSS THE AREA, SPREADING SOUTHWEST TO NORTHEAST
MONDAY EVENING. THE SNOW WILL CONTINUE OVERNIGHT AND THROUGH
TUESDAY AND BE HEAVY AT TIMES. IT APPEARS THE HIGHEST ACCUMULATIONS
WILL OCCUR NORTH OF I-94 WITH LESSER AMOUNTS IN THE SOUTHEAST PORTION
OF THE AREA. WINDS WILL BE ON THE INCREASE DURING THE STORM LEADING
TO SOME BLOWING SNOW IN PARTS OF THE AREA. THERE IS SOME LAKE
ENHANCEMENT POTENTIAL SO SOME AREAS NEAR LAKE MICHIGAN ESPECIALLY
NEAR AND NORTH OF MILWAUKEE MAY SEE SLIGHTLY HIGHER AMOUNTS. AS
THE SYSTEM DEPARTS TUESDAY NIGHT WINDS WILL STILL BE GUSTY LEADING
TO MORE BLOWING AND DRIFTING SNOW IN SOME AREAS.
...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM MONDAY EVENING THROUGH
TUESDAY EVENING...
* WHAT...HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 4 TO 8
INCHES. WINDS COULD GUST AS HIGH AS 25 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST
WISCONSIN.
* WHEN...FROM MONDAY EVENING THROUGH TUESDAY EVENING.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT BOTH COMMUTES ON TUESDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS POTENTIAL FOR SIGNIFICANT
SNOW, SLEET OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL. CONTINUE
TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.
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