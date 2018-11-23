...SLIPPERY SPOTS ON ROADS EARLY THIS MORNING...
TEMPERATURES AROUND FREEZING AND HIGH LOW LEVEL HUMIDITY
CONTRIBUTED TO PATCHY LIGHT FROST FORMATION ON AREA ROADS
OVERNIGHT AND EARLY THIS MORNING. THIS PATCHY FROST WILL RESULT IN
PATCHY ICY SPOTS ON UNTREATED ROADS, BRIDGES AND OVERPASSES
THROUGH THE EARLY MORNING.
HOLIDAY TRAVELERS, HUNTERS AND MORNING COMMUTERS SHOULD BE ALERT
FOR LOCALLY HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS. TEMPERATURES WILL WARM
ABOVE FREEZING BY MID-MORNING, MELTING ANY LINGERING ICY SPOTS.