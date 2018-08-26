THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MILWAUKEE/SULLIVAN HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN ROCK COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
SOUTHEASTERN DANE COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
SOUTHWESTERN JEFFERSON COUNTY IN SOUTHEASTERN WISCONSIN...
* UNTIL 930 PM CDT.
* AT 842 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED OVER EVANSVILLE,
MOVING NORTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND PENNY SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT DAMAGE TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
STOUGHTON, FORT ATKINSON, EDGERTON, EVANSVILLE, CAMBRIDGE,
ORFORDVILLE, FOOTVILLE, LAKE RIPLEY, LAKE KOSHKONONG, FULTON,
ALBION, HEBRON, MAGNOLIA, UTICA, ROCKDALE, BUSSEYVILLE, COOKSVILLE
AND INDIANFORD.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A
BUILDING.
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HAIL...0.75IN
WIND...60MPH