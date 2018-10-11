...A COLD NIGHT WILL BRING FROST OR FREEZE CONDITIONS...
...FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 AM TO 9 AM CDT
FRIDAY...
A FREEZE WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 1 AM TO 9 AM CDT FRIDAY.
* TEMPERATURE...LOWS TONIGHT IN THE 29 TO 32 DEGREE RANGE.
* IMPACTS...ANY COLD-SENSITIVE PLANTS WILL BE DAMAGED OR KILLED
IF PRECAUTIONS ARE NOT TAKEN.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FREEZE WARNING MEANS SUB-FREEZING TEMPERATURES ARE IMMINENT OR
HIGHLY LIKELY. THESE CONDITIONS WILL KILL CROPS AND OTHER
SENSITIVE VEGETATION.
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