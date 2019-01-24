...BITTERLY COLD WIND CHILLS THIS EVENING THROUGH FRIDAY
MORNING...
...WIND CHILL ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING
TO NOON CST FRIDAY...
* WHAT...VERY COLD WIND CHILLS AS LOW AS 30 BELOW ZERO ARE
EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST
WISCONSIN.
* WHEN...FROM 6 PM THIS EVENING TO NOON CST FRIDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...THE COLD WIND CHILLS COULD CAUSE
FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WIND CHILL ADVISORY MEANS THAT COLD AIR AND THE WIND WILL
COMBINE TO CREATE LOW WIND CHILLS. FROSTBITE AND HYPOTHERMIA CAN
OCCUR IF PRECAUTIONS ARE NOT TAKEN. MAKE SURE YOU WEAR A HAT AND
GLOVES.
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