THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS EXTENDED SEVERE THUNDERSTORM
WATCH 388 TO INCLUDE THE FOLLOWING AREAS UNTIL 10 PM CDT THIS
EVENING
IN WISCONSIN THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN
DANE GREEN LAFAYETTE
ROCK
IN SOUTHEAST WISCONSIN
DODGE JEFFERSON KENOSHA
MILWAUKEE OZAUKEE RACINE
WALWORTH WASHINGTON WAUKESHA
THIS INCLUDES THE CITIES OF ARGYLE, BEAVER DAM, BELMONT, BELOIT,
BENTON, BLANCHARDVILLE, BRODHEAD, BROOKFIELD, CEDARBURG, CUDAHY,
DARLINGTON, DELAVAN, EAST TROY, ELKHORN, FORT ATKINSON, FRANKLIN,
GERMANTOWN, GRAFTON, GREENFIELD, HARTFORD, JANESVILLE, JEFFERSON,
KENOSHA, LAKE GENEVA, MADISON, MAYVILLE, MENOMONEE FALLS, MEQUON,
MONROE, MUSKEGO, NEW BERLIN, OAK CREEK, RACINE, SHULLSBURG,
SOUTH MILWAUKEE, WATERTOWN, WAUKESHA, WAUPUN, WAUWATOSA,
WEST ALLIS, WEST BEND, AND WHITEWATER.