...EXPECT WIDESPREAD DENSE FOG THROUGH THE WEEKEND...
...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL NOON CST SUNDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MILWAUKEE/SULLIVAN HAS ISSUED A
DENSE FOG ADVISORY...WHICH IS IN EFFECT UNTIL NOON CST SUNDAY.
* TIMING...TODAY INTO SUNDAY.
* VISIBILITY...LESS THAN 1/4 MILE, ESPECIALLY DURING THE OVERNIGHT
HOURS.
* IMPACTS...SLOW TRAVEL. COLD PAVEMENT TEMPERATURES MAY RESULT IN
FROST ON ROAD SURFACES, ESPECIALLY TONIGHT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE
REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. IF DRIVING...SLOW DOWN...
USE YOUR HEADLIGHTS...AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.
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