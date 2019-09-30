Oscar Fox and Lewis Crane get pestered by yellow jackets in this week's Mendota Marsh.
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...DENSE FOG INTO MONDAY MORNING... ...DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING... A DENSE FOG ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 11 AM CDT THIS MORNING. * TIMING... NOW THROUGH MONDAY MORNING * VISIBILITY...AREAS OF ONE QUARTER MILE * IMPACTS...LOW AND RAPIDLY CHANGING VISIBILITY WILL LEAD TO POTENTIALLY HAZARDOUS TRAVEL. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. IF DRIVING...SLOW DOWN... USE YOUR HEADLIGHTS...AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU. &&