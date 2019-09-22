...PERIODS OF RAIN TO CONTINUE ACROSS SOUTHERN WISCONSIN INTO THIS
EVENING...
.PERIODS OF RAIN AND ISOLATED THUNDERSTORMS WILL CONTINUE ACROSS
SOUTHERN WISCONSIN TODAY INTO THIS EVENING. SO FAR BETWEEN ONE
HALF AND ONE AND ONE HALF INCHES HAS FALLEN ACROSS SOUTH CENTRAL
WISCONSIN WITH ISOLATED 2 INCH REPORTS AROUND ROCK SPRINGS IN SAUK
COUNTY. AN ADDITIONAL ONE HALF INCH TO ONE AND ONE HALF INCHES IS
EXPECTED OVER MUCH OF SOUTHERN WISCONSIN THE REST OF TODAY INTO
THIS EVENING. THE RAINFALL MAY RESULT IN LOCALIZED FLASH FLOODING
AS WELL AS AREAL FLOODING INTO TONIGHT. A FLASH FLOOD WATCH
REMAINS IN EFFECT UNTIL LATE TONIGHT.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH LATE TONIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF SOUTH CENTRAL WISCONSIN AND SOUTHEAST WISCONSIN,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN,
DANE, GREEN, IOWA, LAFAYETTE, AND ROCK. IN SOUTHEAST
WISCONSIN, DODGE, JEFFERSON, KENOSHA, MILWAUKEE, OZAUKEE,
RACINE, WALWORTH, WASHINGTON, AND WAUKESHA.
* THROUGH LATE TONIGHT
* POTENTIAL FOR TRAINING SHOWERS AND ISOLATED STORMS WITH HIGH
RAIN RATES PRODUCING RAINFALL FROM 1 TO 3 INCHES, WITH LOCALLY
HIGHER AMOUNTS.
* SOME ROADWAYS MAY BECOME FLOODED AND POTENTIALLY HAZARDOUS FOR
TRAVEL.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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