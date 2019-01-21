...HEAVY SNOW POSSIBLE TUESDAY INTO TUESDAY NIGHT...
...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE
TUESDAY NIGHT...
* WHAT...HEAVY SNOW POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 5 TO 7
INCHES POSSIBLE.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST
WISCONSIN.
* WHEN...FROM TUESDAY MORNING THROUGH LATE TUESDAY NIGHT.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WATCH MEANS THERE IS POTENTIAL FOR SIGNIFICANT
SNOW, SLEET OR ICE ACCUMULATIONS THAT MAY IMPACT TRAVEL. CONTINUE
TO MONITOR THE LATEST FORECASTS.
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