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MY VIEW | PHIL HANDS

Wisconsin has a new governor, Tony Evers. More importantly, the Packer have a new head coach, Matt LaFleur. 

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Editorial Cartoonist and Features Assistant for the Wisconsin State Journal

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