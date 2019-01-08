...STRONG WIND GUSTS OVER SOUTHERN WISCONSIN INTO THE EVENING...
...WIND ADVISORY IN EFFECT UNTIL 9 PM CST THIS EVENING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MILWAUKEE/SULLIVAN HAS ISSUED A
WIND ADVISORY...WHICH IS IN EFFECT UNTIL 9 PM CST THIS EVENING.
* TIMING...VERY WINDY CONDITIONS THE REMAINDER OF THIS AFTERNOON
INTO THE EARLY EVENING.
* WINDS...NORTHWEST 25 TO 35 MPH WITH GUSTS UP TO 50 MPH.
* IMPACTS...DRIVING WILL BE DIFFICULT FOR HIGH PROFILE VEHICLES.
SMALL OBJECTS SUCH AS TRASH CANS WILL BE BLOWN OVER.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WIND ADVISORY MEANS THAT WINDS OF 45 MPH ARE EXPECTED. WINDS
THIS STRONG CAN MAKE DRIVING DIFFICULT...ESPECIALLY FOR HIGH
PROFILE VEHICLES. USE EXTRA CAUTION.
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