Polls show that most people think the roads are in bad shape. Polls also show that most people don't want to raise gas taxes to pay to fix them.
Weather Alert
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...STRONG EAST TO NORTHEAST WINDS THROUGH LATE AFTERNOON... ...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING... A WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING. * WINDS...STRONG EAST TO NORTHEAST WINDS OF 20 TO 30 MPH WITH GUSTS UP TO 45 MPH. * IMPACTS...DRIVING WILL BE DIFFICULT FOR LIGHTWEIGHT OR HIGH PROFILE VEHICLES, ESPECIALLY ALONG NORTH-SOUTH ROADS. LOOSE OUTDOOR OBJECTS MAY BE BLOWN AROUND. MINOR TREE DAMAGE IS POSSIBLE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A WIND ADVISORY MEANS THAT WINDS OF 45 MPH ARE EXPECTED. WINDS THIS STRONG CAN MAKE DRIVING DIFFICULT...ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES. USE EXTRA CAUTION. &&
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