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MY VIEW | PHIL HANDS

A photo from Virginia Gov. Ralph Northam's medical school yearbook appears to show the Democratic governor in either black face or a Ku Klux Klan robe. Not only is the photo horribly offensive, but Northam's bizarre apology and retraction have only made matters worse. 

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Editorial Cartoonist and Features Assistant for the Wisconsin State Journal

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