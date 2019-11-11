MY VIEW | PHIL HANDS

Vaping was once considered a safer alternative to smoking, but recent illnesses and deaths by young people who vape and changed that perception. Bottom line: Neither is good for your health. 

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