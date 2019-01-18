...WINTER STORM THIS AFTERNOON INTO SATURDAY NIGHT...
.SNOW WILL SPREAD INTO SOUTHERN WISCONSIN THIS AFTERNOON INTO THE
EARLY EVENING, CONTINUE THROUGH TONIGHT, THEN TAPER OFF QUICKLY
FROM WEST TO EAST OVER INLAND AREAS SATURDAY MORNING. HOWEVER,
DUE TO LAKE EFFECT SNOWFALL KICKING IN, WE SHOULD SEE THE SNOW
CONTINUE ACROSS THE FAR SOUTHEAST THROUGH SATURDAY NIGHT.
TRAVELERS SHOULD BE AWARE THAT HIGHER SNOWFALL AMOUNTS WILL OCCUR
SOUTH AND WEST OF WISCONSIN, SO IF YOU'RE HEADING INTO THOSE
REGIONS, BE PREPARED FOR SLOW AND DIFFICULT CONDITIONS.
SNOW AMOUNTS OF AROUND 6 TO 7 INCHES ARE EXPECTED INLAND NEAR THE
ILLINOIS BORDER, WITH AMOUNTS DIMINISHING QUICKLY TO THE NORTH.
MILWAUKEE, RACINE AND KENOSHA COUNTIES COULD SEE 6 TO 9 INCHES
RIGHT NEAR THE LAKESHORE DUE TO THE LAKE EFFECT. BRISK NORTHEAST
WINDS OF 15 TO 25 MPH WILL CAUSE SOME BLOWING AND DRIFTING SNOW.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 PM THIS
AFTERNOON TO 6 AM CST SATURDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 3 TO 5
INCHES ANTICIPATED. HIGHEST SNOWFALL TOTALS WILL BE IN
SOUTHERN PORTIONS OF THE COUNTIES.
* WHERE...SAUK, IOWA AND DANE COUNTIES.
* WHEN...FROM 3 PM FRIDAY TO 6 AM CST SATURDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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