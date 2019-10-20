MY VIEW | PHIL HANDS

The homeless population is larger than panhandlers who sleep in high traffic areas Downtown. Due to a lack of affordable housing, many school children and working adults struggle with homelessness in Madison and the rest of the state. 

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