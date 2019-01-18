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MY VIEW | PHIL HANDS

Gov. Tony Evers would like to add a medical marijuana provision to the state budget, but Senate Majority Leader Scott Fitzgerald, R-Juneau, stands in his way. 

Tony Evers planning to include pathway for legalizing medical marijuana in state budget

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Editorial Cartoonist and Features Assistant for the Wisconsin State Journal

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