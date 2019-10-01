MY VIEW | PHIL HANDS

Democrats have launched an impeachment inquiry into President Donald Trump but there is little chance they can remove him from office, since Republicans control the Senate. Trump's boorish behavior and foolish tweets are probably the only things that can turn Republicans against him. 

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