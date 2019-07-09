The U.S. women's soccer team has won the 2019 World Cup. Their dominant performance is sure to inspire a new generation of athletes.
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...A LINE OF STRONG THUNDERSTORMS WILL AFFECT NORTHERN LAFAYETTE... NORTHWESTERN GREEN...IOWA AND WESTERN DANE COUNTIES... AT 850 PM CDT, RADAR INDICATED STRONG THUNDERSTORMS WERE LOCATED ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR SPRING GREEN TO NEAR BELMONT. MOVEMENT WAS EAST AT 30 MPH. WINDS OF 30 TO 40 MPH ARE POSSIBLE WITH THESE STORMS, ALONG WITH A ROUND OF HEAVY RAIN AND LIGHTNING. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... MIDDLETON, WAUNAKEE, MOUNT HOREB, DODGEVILLE, MINERAL POINT, DARLINGTON, CROSS PLAINS, MAZOMANIE, SPRING GREEN, BLACK EARTH, BELMONT, ARGYLE, BLANCHARDVILLE, BARNEVELD, BLUE MOUNDS, ARENA, RIDGEWAY, LINDEN, LAMONT AND HOLLANDALE.
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