THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MILWAUKEE/SULLIVAN HAS ISSUED A
* URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR...
CENTRAL DANE COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
* UNTIL 530 PM CDT.
* AT 333 PM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO
THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE URBAN AND SMALL STREAM FLOODING IN
THE ADVISORY AREA. 0.75 TO 1.50 INCHES OF RAIN HAVE FALLEN IN THE
PAST HOUR IN NORTHEAST GREEN COUNTY, AND THESE RAINFALL RATES AND
AMOUNTS SHOULD PERSIST AS THUNDERSTORMS MOVE NORTH INTO THE
MADISON METRO AREA DURING THE AFTERNOON COMMUTE.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
MADISON, SUN PRAIRIE, FITCHBURG, MIDDLETON, STOUGHTON, WAUNAKEE,
VERONA, OREGON, MCFARLAND, MONONA, WINDSOR, COTTAGE GROVE,
BELLEVILLE, SHOREWOOD HILLS, BROOKLYN, MAPLE BLUFF, CAMP RANDALL
STADIUM, PAOLI, TOKEN CREEK AND HENRY VILAS ZOO.
ADDITIONAL RAINFALL OF 1 TO 1.50 INCHES IS EXPECTED OVER THE AREA IN
THE NEXT HOUR OR TWO. THIS ADDITIONAL RAIN WILL RESULT IN MINOR
FLOODING, ESPECIALLY IN URBAN AREAS WHERE RUNOFF OCCURS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
EXCESSIVE RUNOFF FROM HEAVY RAINFALL WILL CAUSE FLOODING OF SMALL
CREEKS AND STREAMS, URBAN AREAS, HIGHWAYS, STREETS AND UNDERPASSES AS
WELL AS OTHER DRAINAGE AREAS AND LOW LYING SPOTS.
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