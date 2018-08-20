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MY VIEW | PHIL HANDS

Now with the primary behind us, the race for governor is heating up. Superintendent of Schools Tony Evers can deliver a strong message about education, but he could run into trouble because of Scott Walker's ability to raise gobs of money. 

Why Tony Evers can win

Why Tony Evers can win

In this week's "Center Stage" political podcast, Milfred and Hands dissect Tuesday's primary election, including the top races for governor and U.S. Senate.

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Editorial Cartoonist and Features Assistant for the Wisconsin State Journal

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