Try 1 month for 99¢
MY VIEW | PHIL HANDS

Wisconsin is still struggling to pay for essential services, but Gov. Scott Walker is spending around $4.5 billion to lure Foxconn, a Taiwanese flat screen manufacturer, to Racine county.

Subscribe to Breaking News

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.
3
0
0
0
0

Tags

Editorial Cartoonist and Features Assistant for the Wisconsin State Journal

View comments