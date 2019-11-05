MY VIEW | PHIL HANDS

While criticizing Gov. Tony Evers' climate change task force, Wisconsin Assembly Speaker Robin Vos, R-Rochester, said that climate change is "probably" real. Well, duh. 

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