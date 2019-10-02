MY VIEW | PHIL HANDS

Much of Madison was sad to learn about Police Chief Mike Koval's unexpected and immediate retirement Sunday morning. Others probably weren't as sad to see the progressive but often combative police chief go.  

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