...DANGEROUSLY COLD...
A SURGE OF HISTORICALLY COLD AIR WILL SETTLE OVER SOUTHERN
WISCONSIN TONIGHT AND LINGER ACROSS THE AREA INTO THURSDAY. WIND
CHILLS COULD BE AS COLD AS 45 TO 55 DEGREES BELOW ZERO WHICH WILL
BE CLOSE TO ALL-TIME RECORD COLD.
TAKE THE COLD SERIOUSLY. FROSTBITE CAN OCCUR IN AS LITTLE AS
5 MINUTES WITH WIND CHILLS EXPECTED TONIGHT INTO WEDNESDAY NIGHT.
AVOID GOING OUTSIDE FOR ANY LENGTH OF TIME. STAY SAFE, STAY
INDOORS.
...WIND CHILL WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON CST THURSDAY...
...WIND CHILL ADVISORY HAS EXPIRED...
* WHAT...DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS. WIND CHILLS AS LOW AS 55
BELOW ZERO.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST
WISCONSIN.
* WHEN...FROM 6 PM THIS EVENING TO NOON CST THURSDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...THE DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS COULD
CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 5 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WIND CHILL WARNING MEANS THE COMBINATION OF VERY COLD AIR AND
THE WIND WILL CREATE DANGEROUSLY LOW WIND CHILL VALUES. FROSTBITE
CAN OCCUR QUICKLY AND EVEN HYPOTHERMIA OR DEATH IF PRECAUTIONS
ARE NOT TAKEN.
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