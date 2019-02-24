...VERY STRONG WEST TO NORTHWEST WINDS DEVELOPING THIS MORNING
AND LINGERING INTO THIS EVENING...
...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CST THIS
EVENING...
A HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 9 PM CST THIS
EVENING.
* VISIBILITY...OCCASIONALLY REDUCED TO ONE MILE WITH LIGHT SNOW OR
BLOWING SNOW.
* WINDS...WEST TO NORTHWEST WINDS 25 TO 35 MPH, WITH GUSTS OF 55
TO 60 MPH. THE STRONGEST WINDS WILL BE FROM MIDDLE TO LATE
MORNING THROUGH THE AFTERNOON HOURS.
* IMPACTS...STRONG WINDS TODAY INTO THIS EVENING WILL CAUSE
TRASH CANS AND OTHER UNSECURED OBJECTS TO BE BLOWN AROUND.
SOME TREE AND MINOR STRUCTURAL DAMAGE IS POSSIBLE, WITH
SCATTERED POWER OUTAGES. DRIVING WILL BE ESPECIALLY DIFFICULT
ON NORTH TO SOUTH ORIENTED ROADS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A HIGH WIND WARNING MEANS A HAZARDOUS HIGH WIND EVENT IS EXPECTED
OR OCCURRING. SUSTAINED WIND SPEEDS OF AT LEAST 40 MPH OR GUSTS
OF 58 MPH OR MORE CAN LEAD TO PROPERTY DAMAGE.
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