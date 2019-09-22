MY VIEW | PHIL HANDS

We can all agree that Donald Trump's plan to build a wall on the Mexican border is a ridiculous boondoggle, but several proposals from leading Democratic presidential candidates, especially Elizabeth Warren, are equally ridiculous. 

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