Farmers, who have overwhelmingly supported President Donald Trump, are most likely to be hurt by his tariffs and trade wars.
Weather Alert
...A STRONG THUNDERSTORM WILL AFFECT NORTHWESTERN GREEN... SOUTHEASTERN IOWA AND SOUTHWESTERN DANE COUNTIES... AT 1053 AM CDT, A STRONG THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR MINERAL POINT, MOVING EAST AT 40 MPH. PENNY SIZE HAIL IS POSSIBLE WITH THIS STORM. LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... BLANCHARDVILLE AND HOLLANDALE. IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING.
Weather Alert
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MILWAUKEE/SULLIVAN HAS ISSUED A * SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR... NORTHEASTERN LAFAYETTE COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN... NORTHWESTERN GREEN COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN... SOUTHEASTERN IOWA COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN... SOUTHWESTERN DANE COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN... * UNTIL 1145 AM CDT. * AT 1055 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 7 MILES EAST OF MINERAL POINT, MOVING EAST AT 40 MPH. HAZARD...QUARTER SIZE HAIL. SOURCE...RADAR INDICATED. IMPACT...DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. * LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... NEW GLARUS, MONTICELLO, BLANCHARDVILLE AND HOLLANDALE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING. && HAIL...1.00IN WIND...<50MPH
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