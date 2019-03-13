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MY VIEW | PHIL HANDS

An FBI investigation discovered a scandal of bribery and cheating used by wealthy parents, including several celebrities, to get their children into good colleges. To a certain extent, it's kind of nice to hear that just being privileged, powerful and wealthy wasn't enough -- these parents had to cheat to get their kids admitted into college.  

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Editorial Cartoonist and Features Assistant for the Wisconsin State Journal

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