...SPRING SNOW MELT IS UNDERWAY AND CAUSING FLOOD CONCERNS...
.THE COMBINATION OF SNOW MELT AND RAIN IS EXPECTED TO CAUSE SOME
FLOODING CONDITIONS IN SOUTHERN WISCONSIN, PARTICULARLY ON ANY
AREA CREEKS, STREAMS AND RIVERS. SOME SPORADIC ROAD CLOSURES ARE
EXPECTED AS WELL DUE TO THE AMOUNT OF ICE AND HARD SNOW BLOCKING
CULVERTS AND DITCHES. WARM AIR IS EXPECTED TO BE IN PLACE THROUGH
TONIGHT ON INTO THURSDAY AFTERNOON AND SHOULD WIPE OUT WHATEVER
SNOW PACK IS STILL OUT THERE. WITH THE GROUND FROZEN, THIS WATER
WILL ALL RUN OFF AND NOT BE ABSORBED INTO THE GROUND. ADDITIONAL
RAINFALL AMOUNTS THROUGH THURSDAY ARE GENERALLY EXPECTED TO BE UP
TO A HALF INCH OF RAIN. THE MOST LIKELY PERIOD OF RAIN WILL BE
THIS EVENING ON INTO THE EARLY MORNING HOURS OF THURSDAY.
SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS ARE POSSIBLE ON THURSDAY
AFTERNOON, BUT ANY RAINFALL WOULD ONLY BE BRIEFLY HEAVY AND NOT
WIDESPREAD.
...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH FRIDAY MORNING...
THE FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF EAST CENTRAL WISCONSIN, SOUTH CENTRAL WISCONSIN,
AND SOUTHEAST WISCONSIN, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN
EAST CENTRAL WISCONSIN, FOND DU LAC AND SHEBOYGAN. IN SOUTH
CENTRAL WISCONSIN, COLUMBIA, DANE, GREEN, GREEN LAKE, IOWA,
LAFAYETTE, MARQUETTE, ROCK, AND SAUK. IN SOUTHEAST WISCONSIN,
DODGE, JEFFERSON, KENOSHA, MILWAUKEE, OZAUKEE, RACINE,
WALWORTH, WASHINGTON, AND WAUKESHA.
* THROUGH FRIDAY MORNING
* SEVERAL ROUNDS OF RAIN WITH MILD TEMPERATURES WILL MELT THE
EXISTING SNOW PACK OVER SOUTHERN WISCONSIN. RAIN AND MELTING
SNOW ONTO FROZEN GROUND WILL RUN OFF INTO DITCHES, STREAMS,
AND RIVERS THIS WEEK.
* AREAS OF FLOODING ARE LIKELY, INCLUDING URBAN AREAS DUE TO
STORM DRAINS BLOCKED BY ICE AND DEBRIS, LOW LYING AREAS WITH
WATER OVER RURAL ROADS, AND RISING WATER LEVELS ON MANY
RIVERS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLOOD WATCH MEANS THERE IS A POTENTIAL FOR FLOODING BASED ON
CURRENT FORECASTS.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE ALERT FOR POSSIBLE
FLOOD WARNINGS. THOSE LIVING IN AREAS PRONE TO FLOODING SHOULD BE
PREPARED TO TAKE ACTION SHOULD FLOODING DEVELOP.
&&