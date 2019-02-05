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MY VIEW | PHIL HANDS

Madison's notoriously grumpy mayor, Paul Soglin, has requested a change in policy to allow workers to bring their dogs into the City-County Building.  

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Editorial Cartoonist and Features Assistant for the Wisconsin State Journal

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