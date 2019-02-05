...FREEZING RAIN, SLEET AND SNOW EXPECTED LATER TODAY AND
TONIGHT...
.A WINTRY MIX WILL QUICKLY OVERSPREAD SOUTHERN WISCONSIN LATER
THIS AFTERNOON AND THE REST OF THE AREA THIS EVENING, TAPERING
OFF OR ENDING LATER TONIGHT. FREEZING RAIN AND SLEET WILL LIKELY
RESULT IN HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS LATER THIS AFTERNOON
THROUGH TONIGHT, AND PERHAPS STRETCHING INTO WEDNESDAY MORNING.
ICE ACCUMULATIONS BETWEEN A TENTH AND TWO TENTHS OF AN INCH ARE
EXPECTED, MAINLY EAST AND SOUTH OF MADISON. SOME AREAS NEAR
KENOSHA MAY APPROACH A QUARTER OF AN INCH OF ICE. TEMPERATURES
WILL BE IN THE 20S TONIGHT.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 PM THIS
AFTERNOON TO 6 AM CST WEDNESDAY...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS
OF UP TO ONE INCH AND ICE ACCUMULATIONS OF UP TO A TENTH OF AN
INCH EXPECTED.
* WHERE...SOUTH CENTRAL WISCONSIN.
* WHEN...FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 6 AM CST WEDNESDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE LATE AFTERNOON AND
EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW, SLEET OR
FREEZING RAIN WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SLIPPERY
ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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