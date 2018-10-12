...FREEZING TEMPERATURES EXPECTED LATER TONIGHT...
...FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 1 AM TO 9 AM CDT SATURDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MILWAUKEE/SULLIVAN HAS ISSUED A
FREEZE WARNING...WHICH IS IN EFFECT FROM 1 AM TO 9 AM CDT
SATURDAY.
* TIMING...LATER TONIGHT INTO EARLY SATURDAY MORNING.
* TEMPERATURE...LOWS WILL BE IN THE UPPER 20S TO LOWER 30S.
* IMPACTS...ANY SENSITIVE PLANTS WILL BE DAMAGED OR KILLED IF LEFT
OUTDOORS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FREEZE WARNING MEANS SUB-FREEZING TEMPERATURES ARE IMMINENT OR
HIGHLY LIKELY. THESE CONDITIONS WILL KILL CROPS AND OTHER
SENSITIVE VEGETATION.
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