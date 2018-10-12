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Bucky visits the "Big House"

The Badgers head to Michigan Stadium, the "Big House," to take on the Wolverines on Saturday.

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Editorial Cartoonist and Features Assistant for the Wisconsin State Journal

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