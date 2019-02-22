Try 1 month for 99¢
MY VIEW | PHIL HANDS

Self-described "democratic socialist" Sen. Bernie Sanders, I-Vt., has declared he will seek the democratic nomination for president again. His 2016 run, full of vague promises of free health care, free college tuition and a higher minimum wage, may have helped put President Donald Trump in White House.  

Subscribe to Breaking News

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.
0
0
1
0
0

Tags

Editorial Cartoonist and Features Assistant for the Wisconsin State Journal

View comments