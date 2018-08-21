THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN MILWAUKEE/SULLIVAN HAS EXTENDED THE
* FLOOD WARNING FOR...
WESTERN DANE COUNTY IN SOUTH CENTRAL WISCONSIN...
* UNTIL 600 AM CDT WEDNESDAY.
* AT 536 AM CDT, LOCAL LAW ENFORCEMENT AND MEDIA REPORTED FLOODING
ACROSS THE WARNED AREA. PRELIMINARY REPORTS SUGGEST BETWEEN 5 AND
8 INCHES OF RAIN OCCURRED, WITH SOME AREAS SEEING AMOUNTS OVER 10
INCHES.
THE AREA WEST OF MADISON, FROM MIDDLETON TO CROSS PLAINS TO BLACK
EARTH WAS SIMPLY POUNDED BY HEAVY RAINFALL. WE HAVE RECEIVED REPORTS
BETWEEN 11 AND 13 INCHES. WATER RESCUES ARE ONGOING. MANY ROADS ARE
CLOSED DUE TO FLOODING.
* SOME LOCATIONS THAT WILL EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
WESTERN MADISON, FITCHBURG, MIDDLETON, WAUNAKEE, VERONA, OREGON,
MOUNT HOREB, CROSS PLAINS, BELLEVILLE, MAZOMANIE, SHOREWOOD HILLS,
BLACK EARTH, BLUE MOUNDS, PAOLI, PINE BLUFF, MOUNT VERNON AND
MARXVILLE.
DUE TO THE EXTREME NATURE OF THIS RAINFALL AND THE IMPACT IT HAS HAD
THIS FLOOD WARNING WILL EXTEND OUT THROUGH TONIGHT TO ACCOUNT FOR
THESE ONGOING FLOODING ISSUES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE THE
DANGERS OF FLOODING.
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