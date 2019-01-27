...WINTER STORM TONIGHT AND MONDAY...
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING
TO 6 PM CST MONDAY...
* WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED TONIGHT INTO MONDAY. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 7 TO 11 INCHES ARE EXPECTED, WITH THE HIGHEST
AMOUNTS NORTH OF MADISON.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTH CENTRAL WISCONSIN.
* WHEN...6 PM TONIGHT TO 6 PM CST MONDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...TRAVEL WILL BECOME VERY DIFFICULT TO
IMPOSSIBLE LATE THIS EVENING INTO MONDAY MORNING. SIGNIFICANT
IMPACTS TO THE MONDAY MORNING COMMUTE ARE EXPECTED. LINGERING
IMPACTS TO THE MONDAY EVENING COMMUTE ARE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER STORM WARNING FOR SNOW MEANS SEVERE WINTER WEATHER
CONDITIONS WILL MAKE TRAVEL VERY HAZARDOUS OR IMPOSSIBLE. IF YOU
MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD AND WATER IN YOUR
VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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