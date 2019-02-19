...SNOW AND WINTRY MIX FOR WEDNESDAY MORNING COMMUTE...
.SNOW WILL QUICKLY SPREAD INTO SOUTHERN WISCONSIN EARLY WEDNESDAY
MORNING FROM THE SOUTHWEST. A QUICK 1 TO 3 INCHES ARE EXPECTED IN
SOUTH CENTRAL WISCONSIN, WITH SLIGHTLY LOWER AMOUNTS IN SOUTHEAST
WISCONSIN, RIGHT DURING THE MORNING COMMUTE.
SNOW WILL BECOME MIXED WITH OR CHANGE OVER TO FREEZING RAIN
ACROSS SOUTHEAST AND PARTS OF SOUTH CENTRAL WISCONSIN LATE
WEDNESDAY MORNING, LINGERING IN THE AFTERNOON. LIGHT ICE
ACCUMULATIONS ARE EXPECTED IN THESE AREAS.
MAINLY SNOW WILL LINGER TOWARD THE DELLS. THE SNOW AND WINTRY MIX
WILL EXIT TO THE NORTH FROM LATE AFTERNOON THROUGH EARLY EVENING.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 AM TO 6 PM
CST WEDNESDAY...
* WHAT...SNOW AND MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 3 TO 5 INCHES ARE EXPECTED WEST OF A LINE FROM
BERLIN TO MONROE, AND 2 TO 4 INCHES ELSEWHERE. ICE ACCUMULATIONS
OF UP TO 0.15 INCHES ARE POSSIBLE FOR AREAS WITH THE LIGHTER
SNOWFALL AMOUNTS.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTH CENTRAL AND SOUTHEAST WISCONSIN.
* WHEN...FROM 3 AM TO 6 PM CST WEDNESDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE
HAZARDOUS CONDITIONS WILL IMPACT THE MORNING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY MEANS THAT PERIODS OF SNOW, SLEET OR
FREEZING RAIN WILL CAUSE TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SLIPPERY
ROADS AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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