...WINTER STORM TO AFFECT SOUTHERN WISCONSIN THIS AFTERNOON INTO
SATURDAY NIGHT...
.SNOW WILL SPREAD INTO SOUTHERN WISCONSIN THIS AFTERNOON INTO THE
EARLY EVENING, AND CONTINUE TONIGHT, THEN TAPER OFF QUICKLY FROM
WEST TO EAST OVER INLAND AREAS SATURDAY MORNING. HOWEVER, DUE TO
LAKE EFFECT SNOWFALL KICKING IN, WE SHOULD SEE THE SNOW CONTINUE
ACROSS THE FAR SOUTHEAST THROUGH SATURDAY NIGHT.
TRAVELERS SHOULD BE AWARE THAT HIGHER SNOWFALL AMOUNTS WILL OCCUR
SOUTH AND WEST OF WISCONSIN, SO IF YOU'RE HEADING INTO THOSE
REGIONS, BE PREPARED FOR SLOW AND DIFFICULT CONDITIONS.
SNOW AMOUNTS OF AROUND 4 TO 7 INCHES ARE EXPECTED INLAND NEAR THE
ILLINOIS BORDER, WITH AMOUNTS DIMINISHING TO THE NORTH. MILWAUKEE,
RACINE AND KENOSHA COUNTIES COULD SEE 6 TO 9 INCHES RIGHT NEAR
THE LAKESHORE DUE TO THE LAKE EFFECT. BRISK NORTHEAST WINDS OF 15
TO 25 MPH WILL CAUSE AREAS OF BLOWING AND DRIFTING SNOW.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 PM THIS
AFTERNOON TO 6 AM CST SATURDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 6 INCHES
ANTICIPATED. HIGHEST SNOWFALL TOTALS WILL BE IN SOUTHERN
PORTIONS OF THE COUNTIES.
* WHERE...SAUK, IOWA AND DANE COUNTIES.
* WHEN...FROM 3 PM FRIDAY TO 6 AM CST SATURDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE
HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A WINTER WEATHER ADVISORY FOR SNOW MEANS PERIODS OF SNOW WILL
CAUSE PRIMARILY TRAVEL DIFFICULTIES. EXPECT SNOW COVERED ROADS
AND LIMITED VISIBILITIES, AND USE CAUTION WHILE DRIVING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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