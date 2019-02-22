Greg Gard

Wisconsin coach Greg Gard has guided the Badgers to an 18-8 record, including a 10-5 mark in Big Ten play. 

When: 7:30 p.m. Saturday

Where: Welsh-Ryan Arena.

TV: BTN, with Brandon Gaudin and Jon Crispin.

Radio: 1310 AM and 101.5 FM, with Matt Lepay and Mike Lucas.

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