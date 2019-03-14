Greg Gard

Wisconsin coach Greg Gard guided the Badgers to a 22-9 record in the regular season, including a 14-6 mark in Big Ten play. 

What: Big Ten tournament quarterfinal.

When: Approximately 2 p.m. Friday

Where: United Center in Chicago.

TV: Big Ten Network, with Dave O’Brien and Jon Crispin.

Radio: 1310 AM and 101.5 FM, with Matt Lepay and Mike Lucas.

 

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