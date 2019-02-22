Try 1 month for 99¢

The 24-year-old woman who died Sunday when the semi-trailer truck she was a passenger in crashed into Mirror Lake has been identified as Devenna Patterson of Elizabethtown, Kentucky.

The crash also killed truck driver Timothy Green, 39, also from Elizabethtown.

The semi-trailer left Interstate 90/94 in Sauk County at a bridge spanning Mirror Lake, with the truck dropping about 100 feet and through the lake ice.

Green's body was found inside the cab, but Patterson's body wasn't found until the next day.

The southbound lanes of the Interstate were closed for hours as crews worked at the scene.

Subscribe to Daily Headlines

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Tags

Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

Comments disabled.