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Gang Wang starts a round in front of the judging panel at Saturday's All-City Spelling Bee in February. The Spring Harbor Middle School student went on to place third.

 GREG DIXON, FOR THE STATE JOURNAL

Forty-seven students from around Wisconsin will compete in the Badger State Spelling Bee at 1 p.m. Saturday at Madison Area Technical College’s Mitby Theater.

The spelling bee is open to the public. It will also be streamed live online at go.madison.com/spellingbee2019.

The top three spellers from Saturday’s bee will advance to the Scripps National Spelling Bee, held May 27-30, in National Harbor, Maryland, just outside Washington, D.C.

Along with travel expenses from the Wisconsin State Journal for a trip for two to the national bee, the top three spellers will receive the Samuel Louis Sugarman Award, a 2019 United States Mint Proof Set, from Jay Sugarman in honor of his father; the Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, Eleventh Edition, from Merriam-Webster; and a one-year subscription to both Britannica Online Premium and Merriam-Webster Unabridged Online.

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Gayle Worland is an arts and features reporter for the Wisconsin State Journal.

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