Here's video of the transformer explosion that occurred Friday morning at Madison Gas and Electric's main power center on the near East Side. Contributed video.
Weather Alert
...DANGEROUS HEAT THROUGH TONIGHT... ...EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 AM CDT SATURDAY... AN EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 AM CDT SATURDAY. * TEMPERATURES...HIGHS WILL REACH THE MID 90S TODAY, WITH HEAT INDEX VALUES OF 105 TO 110. THE HEAT INDEX WILL BE RUNNING IN THE UPPER 70S TO LOWER 80S FOR MOST OF TONIGHT. * IMPACTS...HEAT ILLNESSES WILL BE POSSIBLE WITH PROLONGED OUTDOOR EXPOSURE TO THE HEAT. THE ELDERLY, CHILDREN, AND THOSE ON CERTAIN MEDICATIONS ARE ESPECIALLY AT RISK FOR HEAT ILLNESSES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... AN EXCESSIVE HEAT WARNING MEANS THAT A PROLONGED PERIOD OF DANGEROUSLY HOT TEMPERATURES WILL OCCUR. THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE LIKELY. DRINK PLENTY OF FLUIDS...STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM...STAY OUT OF THE SUN... AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY, CALL 9 1 1. &&
Recommended
Find these jobs and more at ApplyMadison.com.
Recruiters, place your jobs here by calling 608-250-4154.