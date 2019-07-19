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Celebrate the 50th anniversary of Apollo 11 astronaut Neil Armstrong's "Giant Leap" for all mankind with a handsome high resolution reprint of the Wisconsin State Journal's front page from July 21, 1969.

Available in a number of sizes and matte or glossy finish through our reprint service, you can order your own HERE.

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