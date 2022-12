Readers' donations top $283,000 for children's toys at Christmas

Since 1918, the Empty Stocking Club has provided Christmas toys to children in families in need in the greater Madison area. You can help again this year. Send your gift online at go.madison.com/stocking or mail it to:

Empty Stocking Club

Wisconsin State Journal

P.O. Box 8056

Madison, WI 53708

TODAY’S GIFTS

Dana & Clark Fuhrman, Cross Plains..........$1,000.00

Sue Engelke, Madison..........$1,000.00

In honor of Ray & Evelyn Cooper, David Cooper, Cross Plains..........$625.00

In memory of Norah Elsmo..........$500.00

Rosemary & Thomas Kleinheinz, Madison..........$500.00

Dave & Kris Lenz, Middleton..........$500.00

In memeory of Mike Vanden Heuvel, Richard & Debra Vanden Heuvel..........$500.00

In memory of William Slightam, Oregon..........$500.00

Tom & Patty Hebl, Sun Prairie..........$500.00

Charles & Rosemary Smith, Madison..........$500.00

John & Karen Knight, Fitchburg..........$300.00

David Harth & Julie Genovese, Fitchburg..........$250.00

Chuck & Elizabeth Barnhill, Madison..........$250.00

Neal Janquart, Middleton..........$250.00

In loving memory of my mother & father, Liz & Dick Askey, Suzanne Askey, Madison..........$250.00

Mark & Kris Corey, Verona..........$250.00

David & Alice Lewandowski, Madison..........$200.00

Debra Zillmer, Madison..........$200.00

Arndt Family, Verona..........$200.00

Sue Arnold, Sun Prairie..........$200.00

Jane & John Feller, Fitchburg..........$200.00

In honor of Marcella Herfel, Richard Herfel, Verona..........$200.00

Phil & Flora Sprecher, Madison..........$200.00

Mike & Patti Bewick, Madison..........$200.00

Karrie Frantz, Middleton..........$150.00

My Billy, Zoe, Pam, Scott, Troy, my parents & brother, Oregon..........$150.00

Glenn Johnston, Middleton..........$140.00

The extended Ed & Mary Ohrmundt family, Watertown and beyond..........$130.00

Judy Murphy, DeForest..........$100.00

Rich Bonjour, Lodi..........$100.00

Greg & Amy Kellesvig, Mount Horeb..........$100.00

Michael Waters, Madison..........$100.00

Lee Anderson, Westport..........$100.00

Paul Nelson, Middleton..........$100.00

Hope this brings a smile to your face, Mary Larson, Monona..........$100.00

Jay Cestkowski, Fitchburg..........$100.00

Cindy & Rich Feldt, Middleton..........$100.00

Gary Hoffman, Lodi..........$100.00

Verona Optimists, Verona..........$100.00

Merry Christmas & Happy Holidays, Dhavan & Christine Garlough-Shah, Middleton..........$100.00

Ron & Ruth Niendorf, Madison..........$100.00

Merry Christmas & Happy 2023, Mary Stark, Madison..........$100.00

Floyd & Lois Gruber, Sauk City..........$100.00

Wayne & Clarissa Shockley, Brooklyn..........$100.00

John & Pauline Miller, Madison..........$100.00

Harold Miller, Cross Plains..........$100.00

Daryl & Linda Remington, Fitchburg..........$100.00

Gary & Nancy Ripp, Waunakee..........$100.00

Bernard Fourrier, Waterloo..........$100.00

J.P. & N.J. Hellenbrand, Middleton..........$100.00

Frederick Edelman, Madison..........$100.00

David Sundby, Stoughton..........$100.00

Ronald Moore, Mount Horeb..........$100.00

In loving memory of my Dad, Jerry Gilden, Stoughton..........$100.00

Mitch & Cheryl Jordan, McFarland..........$100.00

In fond & funny memories of Bob & Roz Hook, Oregon..........$100.00

In honor of Dick & Donna Sheil, Oregon..........$100.00

Mark & Rita Holzhuter, Stoughton..........$100.00

Linda Vahldieck, Madison..........$75.00

In memory of Doug, Art & Margaret Klagos, Oregon..........$75.00

Wayne & Linda Honer, Verona..........$60.00

Dave & Ruth Miller, Fitchburg..........$50.00

In loving memory of my father Henry Naffz, Susan M Adler, Prairie Du Sac..........$50.00

In memory of Kathleen Denu from Charlie, Rhonda, Tyler, Wyatt & Marisa, Mount Horeb..........$50.00

Jim & Sharon Capacio, Madison..........$50.00

Merry Holidays!..........$50.00

Jyl & Randy Molle, Madison..........$50.00

Vincent McCabe, Sun Prairie..........$50.00

Ron & Joanne Ripley, Loganville..........$50.00

In Honor of the Schrager Family, Doug Loving, Madison..........$50.00

Dick & Barb Pelton, Verona..........$50.00

Marsha & Jim Harnett, Madison..........$50.00

Deborah & Michael Billot, Whitewater..........$50.00

Dirk & Colleen Otteson, Poynette..........$50.00

Mike & Bonnie Halverson, Poynette..........$50.00

Cheryl & John Barman, Cross Plains..........$50.00

In loving memory of Chuck, Joyce, Pat & Jim Allhands..........$50.00

Ruth A. Crennell, Oregon..........$50.00

Tim & Ann Terrill, Mineral Point..........$50.00

In loving memory of Sandra (Warmuth) Grover & Spencer Wm. Grover by their loving family in Fitchburg/Waterloo..........$50.00

Bette & Tom Grover, Fitchburg..........$50.00

Alex & Tayler Wille, Black Earth..........$50.00

Mark & Debbie Eggerichs, Stoughton..........$50.00

In memory of Butch Meyer, Judy, Brett & Laura Meyer, Fitchburg..........$50.00

In memory of Clarence & Margaret Tuschen by Shirley, Sun Prairie..........$50.00

Ken & Pat Rhodes, Verona..........$50.00

Marilyn Pribbenow, Lodi..........$50.00

Ted & Chris Cannon, Middleton..........$50.00

Dan & Bonnie Prohaska, Muscoda..........$50.00

Greg J. Sambs, Fort Atkinson..........$50.00

R. Hinrichs, Fitchburg..........$50.00

Tim & Jerrie Murphy, Fitchburg..........$50.00

Jean Petersen, Fitchburg..........$50.00

Cynthia B.G. Bush, Madison..........$50.00

Tracey King, Madison..........$50.00

Erica Serlin,& Ken Kushner, Madison..........$50.00

Darlene Arneson, Cross Plains..........$50.00

Claire Peters & Violet Cradock, Madison..........$40.00

In memory of Robert J. Koci, Sandra Breunig, Prairie Du Sac..........$40.00

Dean & Nettie Witter, McFarland..........$40.00

In memory of my wife, Marilyn, Pete Slagsvold, Stoughton..........$30.00

The Winters Family, Fitchburg..........$30.00

Bonnie & Skip Bohse, Oregon..........$30.00

Ron & Kathy Henchel, Sun Prairie..........$30.00

Tim & Janet Johnson, McFarland..........$30.00

Isaac Hass, Madison..........$26.00

Lyman Wible, Middleton..........$25.00

Luke Leder, Waunakee..........$25.00

Eric Borchardt, Stoughton..........$25.00

Mary Rittgarn, Richland Center..........$25.00

In memory of Nick Day, Florence Day, Hollandale..........$25.00

In honor of our friends @ Mt. Horeb Senior Center, Florence Day, Hollandale..........$25.00

Stan & Nancy Johnson, Windsor..........$25.00

Dick & Deb Bollig, Cottage Grove..........$25.00

Sue Elmer, Middleton..........$25.00

Pat & Paul Schwartz, Monona..........$25.00

Jim Costanzo, Waunakee..........$25.00

Marcia Zabkowicz, Beaver Dam..........$25.00

Bertie Donovan, Madison..........$25.00

Eric Schneider, Madison..........$25.00

Paul & Carmen Mayer, Waunakee..........$25.00

Jim & Mary Koehler, Jefferson..........$25.00

Thomas Treinen & Jeanette Treinen, Waunakee..........$25.00

Deborah Ross, Verona..........$25.00

In loving memory of Cliff & Jaunita Judd..........$25.00

Deb Blankenheim & Greg Gersbach..........$25.00

Aspen Oblewski, Oshkosh..........$20.00

Jeffrey Feinblatt, Madison..........$20.00

Phil Lohr, Madison..........$20.00

In memory of Jerome McGarvey, Verona..........$20.00

In memory of my husband Dick, Bonner Miller, Columbus..........$20.00

Adam Hatlan, Madison..........$15.00

H. Sullivan, Verona..........$15.00

Stanley Richter, Madison..........$15.00

Kim Decker, Edgerton..........$10.00

Marta Nelson, Madison..........$10.00

Merry Xmas, Jocelyn Boisen, Deerfield..........$5.00

Total anonymous..........$529.40

Gifts Previously Received..........$267,140.54

Today's Gifts..........$16,350.40

TOTAL TO DATE..........$283,490.94