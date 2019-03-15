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One person living at a house in rural Baraboo is unaccounted for Friday morning as firefighters battle a fire at the house.

Fire departments from six communities were called to the scene after Baraboo firefighters found the single-family home was fully engulfed in flames, officials said.

The fire is on Terrytown Road just east of Cornfield Road in the town of Baraboo.

"There are more than 30 firefighters on scene," said Baraboo Fire Chief Kevin Stieve. "Initial information is that one member of the home is unaccounted for at this time."

Terrytown Road between Cornfield Road and Highway BD is shut down to normal traffic with only emergency vehicles allowed.

Departments from Reedsburg, North Freedom, Lake Delton, Kilbourn and Sauk City are assisting at the scene.

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Bill Novak is a general assignment reporter for the Wisconsin State Journal.

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