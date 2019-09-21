MONTELLO—Patrick A. Zingshiem, age 70, died on Wednesday Sept. 11, 2019, in Fitchburg.

A Celebration of life will be held at 2:00 p.m. on Saturday, Sept. 28, 2019, at Merrimac Village Hall, 100 Cook St. in Merrimac. In lieu of flowers, memorials can be made to the family.

Tuschen-Newcomer Funeral & Cremation

www.newcomerfh.com

To plant a tree in memory of Patrick Zingshiem as a living tribute, please visit Tribute Store.

Tuschen-Newcomer Funeral & Cremation

www.newcomerfh.com

Events

Tags

Listen up!

Sign up for our Podcasts email!

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.